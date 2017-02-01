TFF'den büyük hata !

Kadınlar 1. Futbol Ligi'ne bu sezon yükselen ancak ilgisizlik ve maddi yetersizlikten dolayı sezon başı ligden çekilen Amasya Eğitimspor, geride kalan 10 haftada hiçbir maça çıkmamasına rağmen puantajda 6 puanı gözüküyor.

3 PUAN DA CEZA ALDILAR

TFF'nin internet sitesinde yer alan puantaja göre, ceza puanı da alan Amasya temsilcisi, 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Sezon başından bu yana hiçbir maça çıkmayan Amasya Eğitimspor'un aldığı 6 puan ve uygulanan 3 puanlık cezanın hangi maçlarda verildiği merak konusu olurken, hatanın ne zaman düzeltileceği en büyük soru işareti.