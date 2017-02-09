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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. LİG’DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor: Özgür Yankaya

13.30 Ümraniyespor – Elazığspor: Koray Gençerler

16.00 Eskişehirspor – Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu – Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor – Altınordu: Abdullah Yılmaz

13.00 Sivasspor – Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor – Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe – Balıkesirspor: Süleyman Abay

AMK Gazetesi
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