TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor: Özgür Yankaya
13.30 Ümraniyespor – Elazığspor: Koray Gençerler
16.00 Eskişehirspor – Manisaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Mersin İdmanyurdu – Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
12 Şubat Pazar:
13.00 Bandırmaspor – Altınordu: Abdullah Yılmaz
13.00 Sivasspor – Samsunspor: Bahattin Şimşek
16.00 Giresunspor – Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan
13 Şubat Pazartesi:
18.30 Göztepe – Balıkesirspor: Süleyman Abay