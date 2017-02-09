TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. LİG’DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Futbol » Tff 1. Lig 09.02.2017 22:28

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.



11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle: 11 Şubat Cumartesi: 13.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Denizlispor: Özgür Yankaya 13.30 Ümraniyespor – Elazığspor: Koray Gençerler 16.00 Eskişehirspor – Manisaspor: Volkan Bayarslan 18.30 Mersin İdmanyurdu – Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu 12 Şubat Pazar: 13.00 Bandırmaspor – Altınordu: Abdullah Yılmaz 13.00 Sivasspor – Samsunspor: Bahattin Şimşek 16.00 Giresunspor – Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun 18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan 13 Şubat Pazartesi: 18.30 Göztepe – Balıkesirspor: Süleyman Abay AMK Gazetesi 32