TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri

TFF 1. LİG'DE 19. HAFTANIN HAKEMLERİ TFF 1. Lig'de 19. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Futbol » Tff 1. Lig 26.01.2017 16:05

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar

28 Ocak Cumartesi: 13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

29 Ocak Pazar: 13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç

30 Ocak Pazartesi: 18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp 45