TFF 1. Lig'de 19. haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın: 18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar
28 Ocak Cumartesi: 13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
29 Ocak Pazar: 13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak
14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç
30 Ocak Pazartesi: 18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp