''Teröre prim vermeyiz''

“İnsanlar yine her şeye rağmen pozitif olmaya çalışıyor. Bunun alternatifi var mı? Her şeye ara mı vereceğiz? Bu teröre prim vermek demektir. Futbol önümüze bakmamız için bize enerji veriyor. ‘Daha başaracağımız şeyler var. Haydi, taraftarları mutlu etmek için gerekeni yapalım’ diyoruz.”
BEŞİKTAŞ’IN Alman sağ beki Andreas Beck, Türkiye’de yaşananları ülkesinin önde gelen spor dergilerinden Kicker’e anlattı. Tecrübeli futbolcu, 2016 yılının kendileri için oldukça yoğun şekilde geçtiğini belirtirken, “Şampiyonluk, yeni stat, Şampiyonlar Ligi maçları, birçok karşılaşma. Bir de tabii ki ülkedeki genel durum” dedi.
BECK, “Türkiye’deki son durumu nasıl değerlendiriyorsun?” sorusunu “Maalesef korkunç manzaralar görebiliyorsunuz ama insanlar yine de her şeye rağmen pozitif olmaya çalışıyor. Bunun alternatifi var mı? Her şeye ara mı vereceğiz? Bu teröre prim vermek demektir” ifadeleriyle yanıtladı.
‘PANİK OLDUM AMA...’
VODAFONE Arena yakınındaki terör saldırısının olduğu yerden, patlamadan yarım saat önce geçtiğini kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, “Patlamayı evimdeyken duydum. İlk başta panik oldum ama daha sonra alıştım” diye konuştu.
DENEYİMLİ oyuncu, “Bugünlerde futbola konsantre olabiliyor musun?” şeklindeki soruya ise “Kesinlikle. Futbol önümüze bakmamız için bize enerji veriyor. ‘Hey, daha başaracağımız şeyler var. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapalım. Haydi’ diyoruz” cevabını verdi.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Fenerbahçe'nin 3 puanı onlara bağlı ! Son 13 maçta...
Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar ! Transfer...
Helal olsun sana Andreas Beck: ''Teröre prim vermeyiz''
Galatasaraylı oyuncuya büyük onur ! Açıklama geldi...
İrfan Can Kahveci oraya gitmek istiyor ! ''İnşallah bir gün...''
Trabzonspor’da transfer listesi yenileniyor ! Sürpriz...
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi sıkı yönetim !
İşte Sam Allardyce'in yeni takımı ! Skandalın ardından...
Galatasaray'da Riekerink'i sakatlıklar düşündürüyor !
Rigobert Song konuştu: ''Ben bir mucizenin ürünüyüm''
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı ! Zorlu maçlar...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK şoku ! Saha olayları...
''TERÖRE PRİM VERMEYİZ''
Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Türkiye'de yaşananları Alman Kicker Dergisi'ne anlattı.
“İnsanlar yine her şeye rağmen pozitif olmaya çalışıyor. Bunun alternatifi var mı? Her şeye ara mı vereceğiz? Bu teröre prim vermek demektir. Futbol önümüze bakmamız için bize enerji veriyor. ‘Daha başaracağımız şeyler var. Haydi, taraftarları mutlu etmek için gerekeni yapalım’ diyoruz.”
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS