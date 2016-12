''Teröre prim vermeyiz''

“İnsanlar yine her şeye rağmen pozitif olmaya çalışıyor. Bunun alternatifi var mı? Her şeye ara mı vereceğiz? Bu teröre prim vermek demektir. Futbol önümüze bakmamız için bize enerji veriyor. ‘Daha başaracağımız şeyler var. Haydi, taraftarları mutlu etmek için gerekeni yapalım’ diyoruz.”



BEŞİKTAŞ’IN Alman sağ beki Andreas Beck, Türkiye’de yaşananları ülkesinin önde gelen spor dergilerinden Kicker’e anlattı. Tecrübeli futbolcu, 2016 yılının kendileri için oldukça yoğun şekilde geçtiğini belirtirken, “Şampiyonluk, yeni stat, Şampiyonlar Ligi maçları, birçok karşılaşma. Bir de tabii ki ülkedeki genel durum” dedi.



BECK, “Türkiye’deki son durumu nasıl değerlendiriyorsun?” sorusunu “Maalesef korkunç manzaralar görebiliyorsunuz ama insanlar yine de her şeye rağmen pozitif olmaya çalışıyor. Bunun alternatifi var mı? Her şeye ara mı vereceğiz? Bu teröre prim vermek demektir” ifadeleriyle yanıtladı.



‘PANİK OLDUM AMA...’



VODAFONE Arena yakınındaki terör saldırısının olduğu yerden, patlamadan yarım saat önce geçtiğini kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, “Patlamayı evimdeyken duydum. İlk başta panik oldum ama daha sonra alıştım” diye konuştu.



DENEYİMLİ oyuncu, “Bugünlerde futbola konsantre olabiliyor musun?” şeklindeki soruya ise “Kesinlikle. Futbol önümüze bakmamız için bize enerji veriyor. ‘Hey, daha başaracağımız şeyler var. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapalım. Haydi’ diyoruz” cevabını verdi.