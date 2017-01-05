Terim'in prensi için görüşmeler başladı

Çalık’tan vazgeçen sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in A Milli Takım'a düzenli olarak çağırdığı Kaan Ayhan için görüşmeleri hızlandırdı.
Galatasaray, Ahmet Çalık pazarlığında Gençlerbirliği’nin restine restle karşılık verdi, oyuncunun transferinden vazgeçtiğini açıkladı.
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın 4 milyon euro istediği ama sarı-kırmızılıların 2.5 milyon euro önermesinden sonra satmayacağını duyurduğu 22 yaşındaki futbolcu, şimdilik kulübünde kaldı. Galatasaraylı yöneticiler, olaya çok kızarak şunları söyledi:
“Sayın Cavcav o zaman satmasın. Bu bir restse bizden de rest... Biz de çekiliyoruz. Ahmet Çalık, Gençlerbirliği’nde oynamaya devam etsin. Zaten taraftarımız da tepki gösteriyordu. Buna rağmen Ahmet’le ilgilendik, kadromuza katmak istedik. Ama vermiyorlarsa da vermesinler.”
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise, “Ahmet bugün 1 liraya olmazsa, sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar, çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi” dedi.
Antrenmanda neşeli olduğu gözlenen Ahmet Çalık ise gazetecilerle şakalaştı. Basın mensuplarının bulunduğu alanda ısınma hareketleri yapan Çalık, “Ağabey yaz, mutsuz ve düşünceli yaz” diyerek espri yaptı.
Ahmet Çalık’ta yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray’da beklemeye alınan Kaan Ayhan ismi yeniden gündeme geldi. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için Cim-Bom yeniden devreye girdi ve görüşmeler hızlandı.
Gençlerbirliği Kaptanı Ahmet Çalık’ın transferi olmayınca, genç futbolcu takımıyla birlikte kampa katıldı.
Milliyet
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TERİM'İN PRENSİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İlhan Cavcav’ın, 2.5 milyon euroluk öneriyi az bulup, “Satmıyorum” açıklaması yapmasıyla Cim-Bom sert yüzünü gösterdi.
Çalık’tan vazgeçen sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in A Milli Takım'a düzenli olarak çağırdığı Kaan Ayhan için görüşmeleri hızlandırdı.
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