Teneffüste kaleye geçti hayatı değişti

Bu sezon 8 ayrı grupta 103 takımın mücadele ettiği Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi’nde, gol yemeyen tek takım olarak Kayseri Gençlerbirliği dikkat çekiyor. İşin asıl ilginç kısmı ise Gençlerbirliği’nin kalesini koruyan İrem Pehlivan’ın (16) tesadüfen keşfedilerek futbola başlaması. İrem, okulda teneffüs saatinde erkek arkadaşları futbol oynarken, bir kişi eksik olunca kaleye geçmiş. Gösterdiği başarı öğretmeninin dikkatini çekince futbola yönelmiş. Şimdi milli takıma aday bir isim olarak tam 360 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Son yıllarda ülkemizde gelişen kadın futbolu yeni yıldızlarını yetiştiriyor. Bunlardan biri de 3. Lig 4. Grup’ta yer alan Kayseri Gençlerbirliği takımının 16 yaşındaki kalecisi İrem Pehlivan. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve futbol tekniği ile dikkat çeken genç file bekçisi, bu sezon takımının oynadığı 4 maçın tamamında ilk on birde sahaya çıkarken, tam 360 dakika sahada kaldı. İrem, oynadığı hiçbir maçta kalesinde gol görmedi. 103 takım kalecisi arasında bu sezon henüz kalesinde tek gol görmeyen İrem’i asıl ilginç kılan ise futbola tamamen tesadüf eseri başlaması.Kaleciliğe başlama hikayesini anlatan İrem Pehlivan, “İlkokulda teneffüse çıkmıştık. Arkadaşlarım futbol oynarken, 1 kişi eksik olunca benden kaleye geçmemi istediler. Ben de kabul ettim. Maçı beden eğitimi öğretmenimiz de takip ediyordu. Kalede çok başarılı olduğumu görünce beni Yıldırım Beyazıt Şafak kulübüne yönlendirdi. Orada tam anlamıyla futbol ile tanıştım. Performansım sonrasında Kayseri Gençlerbirliği takımına transfer oldum” dedi.

Futbol erkek işi değil

Başarılı kaleci İrem Pehlivan, futbolun erkeklere has bir oyun olmadığını dile getirirken, “İlk başta ben de böyle düşünmüştüm. Ama futbola başlayınca öyle olmadığını gördüm. Çok başarılı futbolcu arkadaşlarım var. Bizler de en az erkekler kadar bu konuda başarılıyız. Özellikle ailemin bana verdiği destek beni bugünlere getirdi. Şimdi tek hedefim milli takım kalesini korumak” diye konuştu. Kadın futbolunun tribünlerdeki şiddeti de bitirdiğini dile getiren İrem Pehlivan, “Erkek liglerinde yaşanan olaylar bizim liglerimizde olmuyor. Tribünden maçlarımızı takip edenler çok daha dikkatli. Küfür edilmiyor. Bu durum beni sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

Hem kurtarıyor hem atıyor

Bu sezon takımının oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmeyerek 8 ayrı grupta bulunan toplam 103 takım arasında dikkatleri üzerine çeken İrem Pehlivan, aynı başarıyı gol yollarında da gösterdi. Bu sezon 21 gol atan takımının 1 golü İrem’in ayağından geldi. Isparta 32 Gençlikspor ile oynanan maçta kazanılan penaltıyı gole çeviren İrem, aynı zamanda gol kaydeden nadir kalecilerden biri oldu.

Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, İrem’in çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Karakaya, “Çok iyi çalışıyor. Zaten yeteneği ortada. Bir kaleci için gereken güçlü bir fiziğe sahip. Tekniği ise çok iyi. Derslerinde de başarılı. En büyük artısı ise antrenmanları çok sevmesi. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Maçlarda bunun meyvelerini topluyor. Şimdiden birçok 1. ve 2. Lig takımından transfer teklifi alıyoruz. Milli takımı çok istiyor ve bunun için çalışıyor. İrem kısa sürede milli takım hedefine ulaşacaktır” açıklamasını yaptı.