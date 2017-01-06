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Teknik direktör futbolcusuyla aynı evde yaşıyor !

TEKNİK DİREKTÖR FUTBOLCUSUYLA AYNI EVDE YAŞIYOR !

İncirliova Belediyespor antrenörü Adalet Duman, 20 yaşındaki Sidy Ahmed Nimaga'yla aynı evi paylaşıyor.

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Aydın Amatör Süper Lig'de zirve mücadelesi veren İncirliova Belediyespor'un antrenörü Adalet Duman, kırmızı-beyazlıların gol yollarına katkı sunan 20 yaşındaki Sidy Ahmed Nimaga'yla aynı evi paylaşıyor.

Evinin bir odasını Sidy'e veren Duman, antrenman ve maçların dışında Sidy'le birlikte film ve maç seyrederken, birlikte kahvaltı ve yemek de yiyor. Aynı dili bilmeseler de birbirleriyle vücut diliyle anlaşan ikili, spor camiasına örnek oluyor.

"EVİME BEREKET GETİRDİ"

Yaşamını yalnız sürdüren antrenör Adalet Duman, yalnızlığını Sidy'le paylaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sidy uyumlu birisi. Kıldığı beş vakit namazla evime bereket de getirdi. İçinde hiç art niyet yok. Sidy'le yeşil sahaların dışında aynı evde de vakit geçiriyoruz. Birlikte futbol maçı izleyip, kahvaltıyı beraber yapıyoruz. Beraber izlediğimiz futbol müsabakalarındaki pozisyonları beraber değerlendiriyoruz. Evimde yalnız yaşıyorum. Yalnızlığıma ortak oluyor. Evdeki birçok ev işini de birlikte yapıyoruz. Ailesiyle internet ortamında tanıştık, Sidy'i bana emanet ettiler. Yaz mevsiminde bir aksilik olmazsa Fildişi Sahilleri'ne giderek Sidy'nin misafiri olacağız. Biz buranın evladıyız, herkese her konuda misafirperver olmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulu bize her konuda destek oluyor. El ele verip Sidy'e sahip çıkıyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"

"VÜCUT DİLİNDEN ÇOK İYİ ANLIYOR"

Genç forvet Sidy ise, Duman'ın vücut dilinden çok iyi anladığını belirterek, evini kendisine açmasından dolayı teşekkür etti ve şöyle dedi: "Fildişi Sahili'nde yaşayan ailemle telefonda görüşüyorum. Bir arkadaşımın sayesinde kariyerimin daha da artacağına inandığım için Türkiye'ye geldim. Hocamla birlikte aynı evi paylaşmaktan dolayı mutluyum. Birlikte film ve futbol maçı izliyoruz.''

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