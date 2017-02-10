Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sakatlık sürecinden bahseden tecrübeli file bekçisi, "Sakatlığımın 6. haftasını tamamladım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Kayseri maçı zor olacak." sözleriyle konuşmasına başladı. Ardından 30 yaşındaki kaleci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte Muslera'nın verdiği cevaplar:



Yaşadığım bir sakatlık var. Parmağın kırık halde oynadığım maçlar var. Bazen fedakarlık yapmanız lazım. Cenk çok iyi bir kaleci. Türkiye Kupası'nda Cenk oynayacaktı. Başakşehir maçında da bu yönde karar verdik. İğne süreci zor bir süreç. Ben de 1 hafta dinlenmeliydim.



"Teklif gelirse..."



Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse kabul ederim. Böyle bir şey kulağıma geliyor. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum.

Kaptanlık gibi bir düşüncem yok. Buradaki fikrim adımı Galatasaray tarihine yazdırabilmek. Buradaki en önemli ve tek hedefim de bu olacak.



Galatasaray gibi büyük bir camianın kalesinde oynuyorsanız, kaleciden daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Galatasaray'ın bana kattığı hem kalecilik hem de oyuncu olarak yer almak. Önümde kim oynarsa oynasın mutlaka kendimi iyi hissettiriyor bana.



Simovic gibi önemli bir ismi geçmek için 3 maç kaldı. Galatasaray bana çok şey verdi. Ben de çok çalışarak, bana verdiklerini geri vermek istiyorum. Hedefimiz şampiyon olmak. Önümüzde o şansımız var. Üstümüzdeki rakiplerimizle oynanamız şans. Onlarla aramızdaki farkı indirebiliriz.



"Volkan Demirel'le ilgili..."



Röportajımda Volkan Demirel'le ilgili bir şey söylemedim. Volkan Demirel'in Fenerbahçe taraftarı olması kadar normal bir şey yok. Ben kendisine saygı duyuyorum. İyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Dubai'de beraberdik. Beşiktaşlı Cenk Tosun da oradaydı. Eşiyle eşim de sohbet ettiler.

Taraftarlarımız hep bizimle beraber. Ben bu kadar senedir buradayım, çok başarı kazandık ama tek başımıza kazanmadık. Onların destekleriyle kazandık. Bu sene şanssızlığımız sakatlıklarımız. Bunlar da belki etkili olmuştur. En önemli hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefe hep beraber yürümemiz lazım. Bundan önceki şampiyonluklarda da taraftarlarımızla birlikte yürüdük. Bunda da hep birlikte olalım.