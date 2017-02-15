''Tek silahımız savaşmak''

"Yıldızları yok ama savaşan bir takımla oynayacağız. Maçı ciddiye alırsanız, sonuca gideriz. En etkili silahımız sert oynamak. Bunu ne kadar kusursuz yapabilirsek, zafere o denli yakın oluruz."

FENERBAHÇE'DE Rus ekibi Krasnodar ile yarın oynanacak zorlu Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde Teknik Direktör Dick Advocaat, dersini ezberledi. Hollandalı hoca rakibi çözerken, takıma en önemli silahlarının "Savaşmak" olduğunu söyledi.



Hollandalı teknik adam, Avrupa Ligi'nde final hedeflerken, Krasnodar deplasmanında, "Önceliğimiz kazanmak. İkinci plan beraberlik" parolası ile maça çıkacak. Advocaat'ın oyuncularına verdiği taktiksel bilgiler ise şöyle:

ÇOK ÖNEMLİ BEŞ TESPİTTE BULUNDU

1 - Bu maçta en önemli silahımız savaşmak. Rakip çok sert ve sertliği sertlikle yenebiliriz. Onların sert futboluna ne kadar karşılık verebilirsek, o kadar galibiyete yakın oluruz.

2 - Sakın rakibi küçümsemeyin. Krasnodar öyle yabana atılacak yıldızları olmasa bile hafife alınacak bir takım değil.

3 - Maça çok sakin başlayacağız, Avrupa'daki felsefemizi aynen uygulayacağız. Sağlam savunma yapıp, özellikle kanatlardan gidip, çabuk ataklarla sonuç almaya çalışacağız.

MEHMET TOPAL ORTANIN ÇİLİNGİRİ

4 - Gol planımız iki sistem üzerine. İlkinde uzun top fırsatı gelirse, bunu kullanacağız. Arkaya uzun mesafeli toplarla gol arayacağız. Rakip kapalı oynar ama kazanmak için de hücum edecektir. Bu anlarda kontratak fırsatını kaçırmayacağız.

5 - Anahtar oyuncumuz Mehmet Topal. Mehmet'in özellikle uzun ve ters kademe pasları bizim açımızdan önemli... Mehmet oyun kuracak. Josef de hücuma destek verecek.

RUSLARDAN BİLE RAPOR ALDI

Bu arada Dick Advocaat'ın Krasnodar'ı iki kez canlı izlediği ve çıplak gözle tespitlerde bulunduğu belirtildi. Bununla da yetinmeyip, kendi analiz ekibine rakibin Rusya Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçları analiz ettiren Hollandalı teknik adam, daha önce çalıştığı kişilerden de Krasnodar hakkında rapor aldı. Rusya ve Hollanda'dan da bazı isimlerden tecrübeli teknik adamın yardım aldığı da belirtildi.