''Tek rakibimiz kendimiziz 3. yıldızı takacağız''

Beşiktaş’ın genç kaptanı Oğuzhan Özyakup hiç şüphesiz geçen haftanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Fenerbahçe derbisinde Robin van Persie ile yaşadığı sahneler nedeniyle, Hollandalı futbolcuyla birlikte gündemin tepesinde yer alan Oğuzhan, geçmişteki maçlara değil, sezonun bütününe baktıklarını söyledi.

Milliyet’e özel açıklamalarda bulunan milli futbolcu, “Takım olarak bu sene de şampiyonluğa inancımız tam. Hep söylüyoruz tek rakibimiz kendimiziz. Sadece yenildiğimiz zaman değil, yendiğimiz zamanlarda bile kendimizi eleştiriyoruz. Nasıl daha iyi olabiliriz diye tartışıyoruz” dedi.

‘Bize inansınlar’

Kupa ve ligde üzücü yenilgiler aldıklarının altını çizen Oğuzhan sezon sonuna odaklandıklarını vurguladı. Siyah-beyazlı oyuncu, “İki önemli maçtan üst üste mağlubiyetle ayrılmak tabii ki her takım için kötü bir şey. Fakat biz ne yenilgilere ne de galibiyetlere tek tek bakıyoruz. Biz takım olarak sezonun bütününe bakıyoruz. Bizim için sezon sonu önemlidir. İnşallah yine şampiyonlukla bu sezonu tamamlarız” diye konuştu.

Oğuzhan, Fenerbahçe derbisinde yaşananların geride kaldığını da vurgulandı. Sezon sonunda taraftarları mutlu etmek istediklerine vurgu yapan siyah-beyazlı futbolcu, “Kendimize güvenimiz tam. Taraftarımız gibi biz de gücümüzü biliyoruz. Bu sene de şampiyon olup 3. yıldızı göğsümüze takmak ve takım olarak tarihe geçmek istiyoruz. Derbide yaşananları konuşmak istemiyorum. Çünkü bizim işimiz geçmişi konuşmak değil. Yapacak önemli işlerimiz var. Yeter ki sezon sonuna kadar taraftarımız yanımızda olsun. Çünkü başarıda onların payı çok büyük. Bize her zaman inansınlar” ifadelerini kullandı.

163 maçta 25 gol

Beşiktaş’ın 2012-13 sezonunun başında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal’den transfer ettiği Oğuzhan Özyakup geride kalan dönemde 163 resmi maçta forma giydi. 125 kez ilk 11’de şans bulan 24 yaşındaki milli oyuncu rakip filelere 25 gol gönderdi.

Tolga Zengin’in kaleyi Fabri’ye kaptırması üzerine kaptanlık bandını takmaya başlayan Oğuzhan’a yönetim de tam destek veriyor.



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