Tek namağlup Hoffenheim

Alman ekibi Hoffenheim, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde yenilgisiz tek takım olarak dikkati çekiyor.

17 HAFTADIR NAMAĞLUP

Avrupa'nın üst düzey liglerinde, Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain, İngiltere'de (Premier Lig) Chelsea, Manchester United ve Manchester City, İspanya'da (La Liga) Barcelona ve Real Madrid, İtalya'da ise (Serie A) Juventus gibi takımların mağlup olduğu 2016-2017 sezonunda Alman temsilcisi Hoffenheim'in 17 hafta sonunda hiç yenilgi almaması göze çarpıyor. Süper Lig'de ise 17 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında Fenerbahçe'ye yenilerek bu unvanını yitirdi.

YENİLGİSİZ TEK TAKIM

Hoffenheim Alman temsilcisi Hoffenheim, ligde mağlubiyet yaşamayarak adından söz ettiriyor. 29 yaşındaki Alman teknik adam Julian Nagelsmann yönetimindeki Hoffenheim, ligde 17 hafta sonunda hiç yenilgi yüzü görmedi. Alman ekibi, 7 galibiyet aldı ve 10 kez de berabere kaldı. Bundesliga'da 31 puanla 3. sırada yer alan Hoffenheim, bir önceki sezon 17 hafta sonunda 8 kez yenilmiş ve sadece 2 kez kazanabilmişti. Ligin lideri Bayern Münih, 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini deplasmanda Borussia Dortmund'a karşı yaşamıştı. İkinci sırada yer alan ligin sürpriz ekibi Leipzig ise 39 puan topladı. 12 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Leipzig deplasmanda Ingolstadt ve Bayern Münih'e yenilmişti.

BAŞAKŞEHİR'İN HEM UNVANI HEM LİDERLİĞİ GİTTİ

Spor Toto Süper Lig'de ise Medipol Başakşehir, son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Bu sezon ligde 17 maç sonunda mağlubiyet yaşamayan tek takım olan İstanbul ekibi, Fenerbahçe'ye yenilerek bu unvanını kaybetti. Ligde 11 galibiyet ve 6 beraberlikle 39 puan toplayan Medipol Başakşehir, hem ilk mağlubiyetini yaşadı hem de Beşiktaş'ın galip gelmesiyle liderliği kaptırdı. Liderliği ele geçiren Beşiktaş ise sadece deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup oldu. 12 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar 41 puan topladı. Fenerbahçe'nin 3 defa mağlup olduğu ligde, Galatasaray ve Osmanlıspor ise dörder kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.