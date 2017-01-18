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Taraftardan Talisca için 50 TL

TARAFTARDAN TALİSCA İÇİN 50 TL

Bir Beşiktaş taraftarı, Talisca'nın bonservisinin alınması için Beşiktaş'ın hesabına 50 lira yatırarak dekontu paylaştı.

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Yaşadığı sakatlık sonrası 3 ay sonra çıktığı lig maçında harika bir gole imza atan ve Osmanlı galibiyetinde pay sahibi olan Anderson Talisca için taraftarlar seferberlik başlattı.

Benfica’dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı oyuncunun bonservisinin alınması için yönetime destek olmak isteyen bir taraftar kulübün banka hesabına yatırdığı 50 liranın dekontunu paylaştı.

Oldukça ilgi gören 50 liralık dekontun görüntüsü diğer Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından da paylaşıldı ve günün konusu haline geldi.

HT Gazete
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