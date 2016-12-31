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Taraftardan protesto

TARAFTARDAN PROTESTO

Galatasaray taraftarı bu sezon ilk kez takımlarını protesto etti.

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Farkın açılması sonrasında son çeyrekte ‘sabrımız taşıyor adam gibi oynayın’ tezahüratı yapılırken, top sarı-kırmızılı oyunculara geçtiğinde de ıslıklar yükseldi.

Tribünde bazı gruplar bu protestolara tepki gösterirken, oyuncularını alkışladı. Protesto yapan grup, maç sonunda da ‘Ataman bu takım senin eserin’ tezahüratlarıyla tecrübeli antrenörlerinin aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Fitipaldo etkisiz kaldı 
Galatasaray Odebank’ın hafta başında renklerine kattığı Uruguaylı guard Bruno Fitipaldo yeni takımının formasını ilk kez Bamberg karşısında giydi. Henüz takıma alışamadığı gözlenen Fitipaldo sayı atamazken, sadece 2 asist, 1 top kaybı istatistikleriyle maçı tamamladı.

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