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''Taraftara kendimizi affettirelim''

''TARAFTARA KENDİMİZİ AFFETTİRELİM''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat takımla mini bir toplantı yaptı.

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Hollandalı teknik adam, "Beşiktaş maçı bizim için bir kupa maçından fazla anlam taşıyor. Taraftara kendimizi affettirelim." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 4-1 kaybederek büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Dick Advocaat, futbolcularıyla antrenman öncesinde mini bir toplantı yaptı. 

Advocaat takıma, "Son dönemde kötü sonuçlar aldık ancak henüz hiçbir şey bitmedi. Hala üç kulvarda mücadelemizi sürdürüyoruz. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor." dedi.

Hollandalı teknik adam, "Önümüzdeki maç, Beşiktaş için bir kupa maçı olabilir, ancak bizim için daha fazlasını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Bu maçta en iyi mücadelemizi göstermeli ve taraftara kendimizi affettirmeliyiz." dedi. 

Futbolcularına güvendiğini sözlerine ekleyen Advocaat sonrasında yapılan antrenmanda da takımın başında yer aldı.

NTV Spor

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