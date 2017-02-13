Taraftar kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Brezilya basınında yer alan habere göre Diego Silva dos Santos isimli taraftar boynundan ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 28 yaşındaki futbolseverin Botafogo taraftarı olduğu belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada 7 taraftarın daha hastaneye kaldırıldığı bunlardan 4'ünün taburcu edildiği 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Maçta Flamengo adına forma giyen Diego Ribas, 2-1'lik galibiyet sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok üzgünüz çünkü iş futboldan çıktı. Bu kavgaları eden insanlar tribünde bizim eş ve çocuklarımızla birlikte oturuyor. Rekabetin bir sınırı olmalı. Gördüğüm her olay benim kalbimi yaralıyor. Futbolun böyle olaylarla alakası yok."

Ajansspor