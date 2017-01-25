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Taraftar grupları Başkanlık sistemine karşı

TARAFTAR GRUPLARI BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI

Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'başkanlık için evet' kampanyasına taraftar grupları karşı çıktı.

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Rıdvan Dilmen, başkanlık için ‘Evet’ kampanyası başlattı. Twitter’da paylaştığı videoda Barcelona forması giyen Arda Turan’a ‘pas’ atmıştı. Taraftar grupları da bunun üzerine sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlandı…

Fenerbahçe’nin taraftar grubu Sol Açık, Twitter hesabından, “Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için hayır diyoruz” ifadelerini kullanarak Galatasaray taraftar grubu olan Tekyumruk’a mention attı. Sarı kırmızılı taraftar grubu da bu iletiyi kendi sayfasında retweet yaptı ve Beşiktaş’ın taraftar grubu olan Beleştepe’ye Sol Açık’ın kullandığı mesajın aynısı mention olarak yolladı.

İşte sosyal medyada paylaşılan ifadeler:

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AMK Gazetesi
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