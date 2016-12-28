Tam 11 futbolcu kalesini şaşırdı

65 müsabakayı ev sahibi, 41 maçı da deplasman takımları kazanırken, 38 karşılaşma da berabere sonuçlandı. 357 golün atıldığı ilk bölümde maçlarında gol ortalaması da 2,47 oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftadan oluşan ilk bölümünde 11 ayrı futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.



Ligde 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 16. haftada sahaya çıkan futbolculardan 11'i kalesini şaşırarak, rakiplerini sevindirdi. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ilk bölümde kendi kalesine gol atan futbolcular arasında yer aldı.



Milli futbolcu, takımının ligdeki ilk yenilgisini aldığı Kasımpaşa maçında kendi ağlarını havalandırdı. Müsabaka 2-1 Kasımpaşa'nın lehine sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor ile yaptığı maçta kaleci Fatih Öztürk, Beşiktaş'ın yine Akhisar Belediyespor karşılaşmasında Rodallega ve Galatasaray'ın da Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı müsabakasında Gassama, kendi kalelerine gol atan isimler oldular.



Ligde 8 haftada futbolcular kendi kalesine gol attı. 4. haftada 3 futbolcu kalesini şaşırırken, 6 haftada birer, bir haftada da 2 futbolcu kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.



Ligin ilk bölümünde kalesine gol atan isimler, takımları ve oynadıkları maçlar şöyle:



4. hafta:



Rodallega (Akhisar Belediyespor) - (Beşiktaş maçında)



Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği) - (Konyaspor maçında)



Hintum (Gaziantepspor) - (Medipol Başakşehir maçında)



9. hafta:



Vrsajevic (Osmanlıspor) - (Gaziantepspor maçında)



10. hafta:



Omerou (Aytemiz Alanyaspor) - (Gaziantepspor maçında)



Fatih Öztürk (Akhisar Belediyespor) - (Fenerbahçe maçında)



11. hafta:



Saadane (Çaykur Rizespor) - (Medipol Başakşehir maçında)



13. hafta:



Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor) - (Konyaspor maçında)



14. hafta:



Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor) - (Osmanlıspor maçında)



15. hafta:



Gökhan Gönül (Beşiktaş) - (Kasımpaşa maçında)



16. hafta:



Gassama (Aytemiz Alanyaspor) - (Galatasaray maçında)



1-0 en çok rastlanan skor oldu



Ligin ilk bölümündeki 144 maçta en fazla alınan skor 1-0 oldu. Bu dönemde karşılaşmaların 30'u 1-0'lık skorla sonuçlandı.



Karşılaşmalardan 25'i 2-1, 18'i de 2-0'lık skorlarla sona erdi.



Ligdeki skorların tasnifi ise şöyle:



SKOR KAÇ KEZ ALINDIĞI



0-0 14

1-0 30

2-0 18

3-0 7

4-0 1

5-0 2

1-1 14

2-2 9

3-3 1

2-1 25

3-1 12

4-1 2

5-1 4

3-2 4

4-3 1



- Ligde 357 gol



Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde 357 gol kaydedildi. 144 maçın oynandığı ilk devrede gol ortalaması da 2,47 oldu. 16 haftalık ilk bölümde hakemler 686 kez sarı kart göstermek zorunda kaldı. Maç başına sarı kart ortalaması da 4,76'ya ulaştı.



144 karşılaşmanın 65'inde ev sahibi ekipler rakiplerine şans tanımadı ve 3 puanı elde etti. Deplasmanda 3 puan arayan takımlar ise 41 kez hedeflerine ulaşmayı başardı. Ligdeki 38 müsabakada ise taraflar birer puana razı oldu.



Ligin ilk bölümünün öne çıkanları



Spor Toto Süper Lig'de öne çıkan istatistikler şöyle:



- 30 ile en fazla gol 9. haftada, 11 ile en az gol ise 7. haftada kaydedildi.



- Ligin ilk bölümündeki 16 haftada hakemler, 51 kez penaltı noktası gösterdi. Ligin 4. haftası 5 penaltı kararı ile en fazla beyaz noktaya gidilen hafta oldu.



- Ligin 7. haftasında ev sahibi, 5. haftasında da deplasman takımları kazanamazken, 8. haftada ise beraberlik olmadı. Ev sahibi ekipler 5 ve 16. haftada, deplasman takımları da 8. haftada 6 kez 3 puanın sahibi olmayı başardı.



- 10. haftada 55 ile en fazla sarı kart, 7. haftada ise 6 ile en fazla kırmızı kart çıkan haftalar oldu.