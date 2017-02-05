Talisca’ya vur emri !

Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi kanatların yanı sıra uzaktan da avlamaya çalışacak. Şenol Güneş, Talisca'ya rakip savunmanın uzaklaştırmak istediği ikinci topları toplama göreviyle birlikte ‘kaleyi görünce vur' emri de verdi. Bitiriciliğiyle dikkat çeken 10 numara Brezilyalı, maç başına 3.11 şut ve 1.56 isabetli şut ortalamasıyla ligin en iyilerinden… Grup aşamasında yedeklere ve altyapı oyuncularına şans veren Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında ise aslarını sahaya sürecek. İlk yarıda sık sık rotasyonlara başvuran Güneş, ikinci yarıdaki ilk 3 lig maçında ise ilk 11'ini bozmamıştı. Siyah-beyazlıların teknik patronu, bu akşam da 3'te 3 yapan kadroda değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

BAŞKAN PRİMİ

Yönetim, kupa derbisi için ilk etapta ‘tur atlama ve kupayı kazanmaya ödül' şeklindeki sistemini bozmamayı planlıyordu. Ancak Başkan Fikret Orman, sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin saf dışı bırakılmasına ekstra prim belirledi. Siyah-beyazlı futbolcular, dev maçı kazanması halinde 50'şer bin TL civarında prim kazanacak.