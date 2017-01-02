ANA SAYFA
Talisca'ya özel güvenlik önlemi

TALİSCA'YA ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMİ

Beşiktaş, 5 günlük iznin ardından Antalya'ya gitti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Siyah-beyazlı takım, 8 Ocak'a kadar devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdürecek. Talisca ve ailesi için özel güvenlik önlemi alındı. Havalimanından en son çıkan Talisca ve ailesi, polis koridorunda takımdan ayrı bir minibüse bindirildi. Talisca'nın eşi ve bebeğinin taraftarın arasında kalmaması için böyle bir önlem alındığı bildirildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Uluslararası Havalimanı'na ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

Kafilede teknik ekip ve futbolcuların aileleri de yer aldı.

Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya'daki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Beşiktaş, 8 Ocak'a kadar Antalya'da çalışacak.

Talisca'ya özel güvenlik önlemi
 
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Anderson Talisca ve ailesi için özel güvenlik önlemi alındı. Havalimanından en son çıkan Talisca ve ailesi, polis koridorunda takımdan ayrı bir minibüse bindirildi. Talisca'nın eşi ve bebeğinin taraftarın arasında kalmaması için böyle bir önlem alındığı bildirildi.

49
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Beşiktaş'ta eski gücüme kavuştum''''Ayrılsın diye dua ediyorum''Orkan Çınar takasla geliyor !
''Rodrigues, Galatasaray'da oynamak istiyor''Reina saldırısı sonrası ortaya çıktı ! Fenerbahçeli yıldız...Beşiktaş Babel'i borsaya bildirdi
Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldıKırmızı kart Chedjou'ya servete mal olacakRiekerink'ten Vargas'a veto
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS