Talisca hamlesi ! Benfica'ya yeni teklif

Bu oyuncunun performansından çok memnun olan Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı futbolcunun 20 milyon Euro olan bonservis bedelini aşağı çekmek için Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Talisca için 6 milyon Euroluk bir teklif sunacağı öne sürüldü.
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