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''Takımımdan mutluyum''

''TAKIMIMDAN MUTLUYUM''

Jan Olde Riekerink, kadrodan çok mutlu olduğunu söyledi.

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Hollandalı hoca, Podolski’nin durumunun netleşmesinin önemine değinip, “Oyuncularıma güveniyorum. İstediklerimizi uygulayan bir takıma sahibiz” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, gündemki birçok konuya açıklık getirdi. Basın toplantısı düzenleyen Riekerink, takımından memnun olduğunu belirtip, “Oyuncularıma güveniyorum. İstediklerimizi uygulayan bir takıma sahibiz. Çok motive bir gruba sahibiz. Transfer devam ediyor, dönem bitene kadar ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir isim takıma dahil olursa bizi mutlu eder” dedi.

Lukas Podolski’nin önemli bir oyuncu olduğunu aktaran Hollandalı hoca, “Podolski’den çok memnunum. Dünya çapında bir oyuncu. Lukas’ın kalitesi tartışılmaz. Gönlüm kalmasından yana. Oyuncunun da bireysel durumu, düşüncesi önemli. Biz hazırlıklıyız. Giderse, biz de araştırmalarımıza istinaden bir ekleme yapabiliriz” diye konuştu.

Ligdeki durumlarını da değerlendiren tecrübeli antrenör, “Şimdi Akhisar maçımız var. Kupada Başakşehir maçları var. Sakatlarımız dönecek. Şimdi yavaş yavaş durumumuz değişecek. Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak için erken. İki direkt rakibimizle iç sahada oynuyoruz” yorumunu yaptı.

Cavanda: Hedeflerim var

Luis Cavanda, basın toplantısında soruları yanıtladı. Tecrübeli sağ bek, geldiği günden bu yana şanssızlıklar geçirdiğini ifade edip, “Geldiğim günden beri iki defa sakatlandım. Hırsım ve hedeflerim var ama gelir gelmez sakatlanmam beni geri götürdü. Benim için çok zor oldu. Uzun bir toparlanma süresi geçirdim” dedi. İlk 11’de oynamak istediğini de belirten Cavanda, “Daha fazla süre oynarsam kendime geleceğime inanıyorum” diye konuştu.

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