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Tahkim Kurulu'ndan flaş Van Persie kararı

TAHKİM KURULU'NDAN FLAŞ VAN PERSİE KARARI

Tahkim Kurulu, Robin van Persie'ye Verilen 3 Maçlık Cezayı 2 Maça İndirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin, futbolcusu Robin Van Persie hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

- Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Robin Van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile, (K.2017/59) Karar verilmiştir."

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