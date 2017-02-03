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Survivor'da İlhan Mansız kararı

SURVİVOR'DA İLHAN MANSIZ KARARI

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İlhan Mansız'dan müjdeli haber geldi.

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Surivor'da mücadele eden İlhan Mansız, pazartesi günü oyun öncesi rahatsızlanmış, arkadaşları hemen doktora haber vermişti. İlk tedavisi adada yapılan eski milli futbolcu, ağırlarının devam etmesi üzerine tekneyle hastaneye kaldırılmıştı.

İlhan Mansız hayranları, başarılı yarışmasının sağlık durumunu ve 'Survivor'a devam edip edemeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama sosyal medyadan yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2017'nin resmi Twitter hesabından, "Ödül oyununu kim kazanacak? İlhan Mansız'ın geri dönüşüyle Ünlüler nasıl bi performans sergileyecek?" mesajı yayımlandı.

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