ANA SAYFA
Süper Lig'in yayıncısı tarih olabilir

SÜPER LİG'İN YAYINCISI TARİH OLABİLİR

Lig TV markasının, yayın hayatına beIN Sports olarak devam edip etmeyeceği yakında belli olacak.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Katarlı beIN Media tarafından satın alınmasının ardından Digiturk'te yaşanan değişim süreci devam ediyor.

Lig TV kanallarında, bu ay içerisinde ligin ikinci yarısı itibarıyla önemli değişimlerin olması bekleniyor. Kanalın içerik, stüdyolar ve ekibinde yenilikler olacak.

KADROYA ÖNEMLİ BİR İSİM KATILDI

NTV Spor'un başarılı isimlerinden İsmail Şenol, bugünden itibaren Lig TV kadrosunda yer alacak. 

LİG TV KANALLARI DEĞİŞECEK Mİ?

beIN Media, yayın yaptığı ülkelerde kendi markası olan 'beIN Sports' kanallarıyla hizmet veriyor. Lig TV kanallarının ise beIN Sports olarak yayınlarına devam edip, etmeyeceği merak konusuydu. beIN Media, Türkiye yayınları için beIN Sports 1-2-3-4 kanallarının markalarını hazır hale getirmek için çalışmalara başladı.

Kanalların, Lig TV markasıyla mı yoksa beIN Sports olarak mı yayınlarına devam edeceği ise yakında belli olacak.

235
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Moussa Sow'dan samimi sözlerEmre Mor en iyiler listesindeSüper Lig'in yayıncısı tarih olabilir
Fenerbahçe - Anadolu Efes maçında kavga !Caner Erkin ile Şükran Ovalı evlendiGalatasaray'da Riekerink kararı
Salih Dursun Antalyaspor'daİşte Ryan Babel’in Beşiktaş’tan alacağı ücretFenerbahçe’de Emenike - Lens formülü
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS