Süper Lig'i karıştıracak açıklama: ''Gitmek istiyorum''

Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve 5 Ocak’tan itibaren başka bir kulübe imza atma hakkı bulunan Mehmet Ekici’nin, Başkan Muharrem Usta’yla yaptığı son görüşmede “Ayrılmak istiyorum” dediği ortaya çıktı.



Trabzon’dan yıllık 1.4 milyon euro kazanan Ekici, 1.7 milyon euroluk teklife olumsuz yanıt vermişti.



G.Saray 2 milyon euroyu gözden çıkardı



Galatasaray'ın, Mehmet Ekici için yıllık 2 milyon euroyu gözden çıkardığı, Beşiktaş’ın da transfer için nabız yokladığı bildirildi.



Ekici, tercihini G.Saray’dan yana kullanırsa, son dönemde Trabzon’dan Cim Bom’a geçen Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Ceyhun Gülselam, Engin Baytar ve Cavanda’nın izinden gitmiş olacak.



Habertürk