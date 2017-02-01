Süper Lig’de gelenler ve gidenler

Süper Lig’de mücadele eden 18 takım toplam olarak 80 futbolcu ile anlaşırken, 85 futbolcuyu gönderdi.

Ligde lider konumda konumda olan Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray 2, Fenerbahçe ise 1 oyuncuyu renklerine bağladı. Ligin en hareketli kulübü ise 10 futbolcu ile sözleşme imzalayan Kayserispor oldu.

Süper Lig’de transfer durumu şöyle:

KAYSERİSPOR

Gelenler: Silvestre Varela (Porto), Landry Nguemo, Douglao (Akhisar Belediyespor), Erkan Kaş (Sivasspor-kiralık), Hakan Aslantaş (KardemirKarabükspor-kiralık), Raheem Lawal (Osmanlıspor-kiralık), Güray Vural(Trabzonspor), Rajko Rotman (Medipol Başakşehir-kiralık), Efe Halil Özaslan(Boluspor), Ryan Isaac Mendes (Lille)

Gidenler: Murat Duruer, Anıl Karaer (Gençlerbirliği), Erkam Reşmen(Samsunspor), Prejuce Nakoulma, Srdjan Mijailovic, Ufuk Budak(Manisaspor)-

BEŞİKTAŞ

Gelenler: Matej Mitrovic (Rijeka), Ryan Babel (Deportivo), Ersan Adem Gülüm (Hebei China Fortune-kiralık), Demba Ba (Shanghai Shenhua-kiralık)

Gidenler: Olcay Şahan (Trabzonspor), Kerim Frei (Birmingham),Eslem Öztürk (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-kiralık)-

FENERBAHÇE

Gelen: Oleksandr Karavaiev (Shakhtar Donetsk-kiralık)

Gidenler: Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor), Caner Koca (Samsunspor-kiralık), Beykan Şimşek (Altınordu-kiralık)

GALATASARAY

Gelenler: Ahmet Çalık (Gençlerbirliği), Garry Rodrigues (PAOK)

Gidenler: Umut Gündoğan (Manisaspor-kiralık), Kolbeinn Sigthorsson(Nantes), Salih Dursun (Antalyaspor-kiralık), Volkan Pala (İnegölspor-kiralık),Emrah Başsan (Fortuna Sittard-kiralık), Lucas Ontivero (Universidad Chile), Hamit Altıntop (Darmstadt 98), Jem Paul Karacan

TRABZONSPOR

Gelenler: Emmanuel Mas (San Lorenzo), Joao Pereira (SportingLizbon), Olcay Şahan (Beşiktaş), Carl Medjani (Leganes), Hugo Rodallega (AkhisarBelediyespor)

Gidenler: Güray Vural (Kayserispor), Muhammet Demir, Sefa Yılmaz(Gaziantepspor-kiralık), Serge Akakpo (Büyükşehir Gaziantepspor), Muhammet Beşir(1461 Trabzon-kiralık), Hyun Jun Suk

KASIMPAŞA

Gelen: Cristian Guanca (Colon-kiralık)

Giden: Ferhat Kiraz (Evkur Yeni Malatyaspor)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Gelenler: Emmanuel Adebayor, İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği), Junior Caicara (Schalke 04), Egemen Korkmaz (Wil 1900),

Gidenler: Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor-kiralık),Cheikhou Dieng (Saint Pölten-kiralık), Rajko Rotman (Kayserispor-kiralık), SokolCikalleshi (Akhisar Belediyespor-kiralık)

ADANASPOR

Gelenler: Reynaldo dos Santos Silva (Karabağ), Charles Itandje(Gaziantepspor), Vinicius Santos Silva (Palmeiras), Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)

Gidenler: Canberk Dilaver (Göztepe), Ömer Can Tamursoylu (BergamaBelediyespor)

AKHİSAR BELEDİYESPOR:

Gelenler: Olcan Adın (GS) Enoch Kofi Adu (Malmö), Miral Samardzic (Henan Jianye),Daniel Larsson (Gaziantepspor), Mustafa Yumlu (Trabzonspor), LotetekaBokila (Guangzhou), Sokol Cikalleshi (Medipol Başakşehir-kiralık)

Gidenler: Douglao, Landry Nguemo (Kayserispor), Hugo Rodallega(Trabzonspor)

ANTALYASPOR:

Gelenler: Mustafa El Kabir (Sagan Tosu), Salih Dursun(Galatasaray-kiralık), Sandro Renieri (Queens Park Rangers), Jean-Armel Drole(Perugia), Harun Alpsoy (Grasshoppers)

Gidenler: Milan Jevtovic (Rosenborg), Can Arat (Sarıyer), Kadir Bekmezci (Boluspor), Lamine Diarra (Elazığspor), Birkan Öksüz(Tuzlaspor-kiralık), Şahin Aygüneş (Tuzlaspor), Rais Mbolhi (Rennes), SamuelInkoom-

ATİKER KONYASPOR

Gelen: Moryke Fofana (Lorient)

Gidenler: Abdülkerim Bardakçı, Vedat Bora (Samsunspor-kiralık), Ali Dere (Konya Anadolu Selçukspor-kiralık)

AYTEMİZ ALANYASPOR

Gelenler: Glynor Plet (Maccabi Haifa), Emre Nefiz (Gaziantepspor),Michel Landel (Gençlerbirliği), Georgios Tzavellas (PAOK), Cenk Ahmet Alkılıç(Medipol Başakşehir-kiralık), Junior Fernandes (Dinamo Zagreb), Darko Lazic(Anzhi)

Gidenler: Mamadou Fofana (Bandırmaspor-kiralık), Sezer Özmen,Jonathan Ayite (Evkur Yeni Malatyaspor), Erhan Kartal (Büyükşehir Gaziantepspor), Abdoulaye Ba (1860 Münih), Sefa Yılmaz (Gaziantepspor), Timuçin Aşçıgil (AdanaDemirspor), Gökay Iravul (Samsunspor-kiralık), Sajad Shahbazzadehgalinbolagh-

ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler: Osagie Bright Edomwonyi (Sturm Graz), Süleyman Koç,Emmanuel Nosakhare Igiebor (Maccabi Tel Aviv)

Gidenler: Iyayi Believe Atiemwen (Şanlıurfaspor-kiralık), MuhammetEmin Balcılar, Mert Kuleli (Etimesgut Belediyespor-kiralık), Oğuzhan Malcı (KozanBelediyespor-kiralık), Ufuk Buncukçu (Tokatspor-kiralık)

GAZİANTEPSPOR

Gelenler: Khaly Thiam (MTK Budapeşte), Marcinho (Ufa), PauloVictor Vidotti (Flamengo), Sefa Yılmaz, Muhammet Demir (Trabzonspor-kiralık),Yoiver Gonzalez (Deportivo Pasto), Wallace Reis Da Silva (Gremio), Marcos Pedroso(Figueirense-kiralık), Anis Ben Hatira (Darmstadt 98)

Gidenler: Charles Itandje (Adanaspor), Daniel Larsson (AkhisarBelediyespor), Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), İlker Günaslan(Erzurumspor-kiralık), Serhan Yılmaz (Batman Petrolspor- kiralık)-

GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler: Agon Mehmeti (Stabaek), Luccas Claro Dos Santos(Coritiba), Escobar Baruffi (Atletico Paranaense), Jonathan Ring (Kalmar), MuratDuruer (Kayserispor), Umut Sözen (Altınordu), Anıl Karaer (Kayserispor), EtienVelikonja (Olimpija)

Gidenler: İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Ahmet Çalık(Galatasaray), Bogdan Stancu (Bursaspor), Guy-Michel Landel (Aytemiz Alanyaspor),Halil İbrahim Pehlivan (Adanaspor-kiralık), Serdarcan Eralp (Hacettepe-kiralık),Berat Tosun (Adana Demirspor), Ante Kulusic

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Gelenler: Andriy Bliznichenko (Dnipro), Oleksandr Rybka (DinamoKiev), Yevgen Seleznov (Shakhtar Donetsk), Paul Papp (Wil 1900)

Gidenler: Isaac Promise (Giresunspor), Hakan Aslantaş(Kayserispor-kiralık), Vladimir Rodic (Rad Belgrad-kiralık), Adriano Fachini(Nacianol)

BURSASPOR

Gelenler: Bogdan Stancu (Gençlerbirliği), Boban Jovic (WislaKrakow), Onur Atasayar (MKE Ankaragücü)

Gidenler: Luis Advincula (Tigres), Tomas Necid (LegiaVarşova-kiralık), Vieux Yakhya Sane (Auxerre-kiralık)

OSMANLISPOR

Gelenler: Thievy Bifouma (Bastia), Luiz Carlos (El Ehli)

Gidenler: Raheem Lawal (Kayserispor-kiralık), Cheick Diabate(Metz-kiralık), Artur Moraes (Chapecoense)