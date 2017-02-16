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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Lider Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u konuk edeceği karşılaşmayı Barış Şimşek, Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçı Halis Özkahya, Fenerbahçe'nin sahasındaki Kasımpaşa mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek. 

Bilindiği üzere Fırat Aydınus, atletik testi geçemediği için, bu testi geçene kadar görev yapamamıştı. Aydınus, sıkı bir çalışma yaparak atletik tesini geçti ve bu hafta Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maça atandı. 

17.02.2017 Cuma

19.00 Kayserispor - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

18.02.2017 Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Karabükspor (Ümit Öztürk)

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantepspor (Alper Ulusoy)

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)

19.02.2017 Pazar

13.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)

15.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)

15.30 Adanaspor - Osmanlıspor (Mete Kalkavan)

19.00 Beşiktaş - Akhisar Belediyespor (Barış Şimşek)

20.02.2017 Pazartesi

Trabzonspor - Alanyaspor (Özgür Yankaya)

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