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Süper Lig'de 20. hafta hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

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Geçtğimiz hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla eleştirilen Ali Palabıyık'a maç verilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla hedef tahtasına konulan Ali Palabıyık'ın durumu tüm hafta boyunca merak konusu olurken, MHK ise Palabıyık'a görev vermeyerek adeta eleştirileri onayladı.

10.02.2017
19:00 - Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

11.02.2017
13:30 - Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16:00 - Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19:00 - Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12.02.2017
13:30 - Akhisar Belediye - Çaykur Rize: Bülent Yıldırım
13:30 - Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 - Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19:00 - Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13.02.2017
20:00 - Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır

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