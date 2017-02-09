Süper Lig'de 20. hafta hakemleri belli oldu

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Süper Lig 09.02.2017 14:37

Geçtğimiz hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla eleştirilen Ali Palabıyık'a maç verilmedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla hedef tahtasına konulan Ali Palabıyık'ın durumu tüm hafta boyunca merak konusu olurken, MHK ise Palabıyık'a görev vermeyerek adeta eleştirileri onayladı.



10.02.2017

19:00 - Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya



11.02.2017

13:30 - Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16:00 - Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19:00 - Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



12.02.2017

13:30 - Akhisar Belediye - Çaykur Rize: Bülent Yıldırım

13:30 - Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 - Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19:00 - Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek



13.02.2017

20:00 - Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır 106