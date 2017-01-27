Süper Lig'de 19. hafta perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)