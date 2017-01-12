Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

SÜPER LİG'DE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Süper Lig 12.01.2017 13:20

Buna göre Konyaspor-Galatasaray maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe-Adanaspor maçında Serkan Çınar görevlendirilirken; Osmanlıspor-Beşiktaş maçında Ali Palabıyık sahaya çıkacak. İşte program ve hakemler;



Yarın:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan



15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar



16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık 41