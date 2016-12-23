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Süper Lig'de 16. hafta yarın başlıyor

SÜPER LİG'DE 16. HAFTA YARIN BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı...

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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk bölümü, 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig Yarın: 16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Vodafone Arena)
25 Aralık Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)
26 Aralık Pazartesi: 19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker) 

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