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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi !

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ !

Süper Lig'de oynanan 20. hafta mücadelelerinin ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

İddaa Risk Yönetimi, Kardemir Karabük'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ın 1.45 olan oranını 1.40'a düşürdü. Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.

Başakşehir yerinde saydı

Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Medipol Başakşehir'in oranı yine 3.75'te kaldı.

Galatasaray her hafta daha da yaklaşıyor!

Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oranı bir önceki haftanın oranı olan 3.75'te sabit kaldı.

Fenerbahçe yarıştan kopuyor!

Son dakikalarda yediği golle Bursasporla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 7.00'den 10.00'a yükseldi.
 

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