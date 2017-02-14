Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi !

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.
İddaa Risk Yönetimi, Kardemir Karabük'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ın 1.45 olan oranını 1.40'a düşürdü. Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.
Başakşehir yerinde saydı
Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Medipol Başakşehir'in oranı yine 3.75'te kaldı.
Galatasaray her hafta daha da yaklaşıyor!
Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oranı bir önceki haftanın oranı olan 3.75'te sabit kaldı.
Fenerbahçe yarıştan kopuyor!
Son dakikalarda yediği golle Bursasporla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 7.00'den 10.00'a yükseldi.
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SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ !
Süper Lig'de oynanan 20. hafta mücadelelerinin ardından İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.
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