Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi !

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.



İddaa Risk Yönetimi, Kardemir Karabük'e 2-1 yenilen Beşiktaş'ın 1.45 olan oranını 1.40'a düşürdü. Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.



Başakşehir yerinde saydı



Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olan Medipol Başakşehir'in oranı yine 3.75'te kaldı.



Galatasaray her hafta daha da yaklaşıyor!



Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oranı bir önceki haftanın oranı olan 3.75'te sabit kaldı.



Fenerbahçe yarıştan kopuyor!



Son dakikalarda yediği golle Bursasporla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 7.00'den 10.00'a yükseldi.

