Sunderland, Lens'i satmak istiyor !

Finansal açıdan sıkıntı yaşayan İngiliz kulübü ise geri dönse bile verim alamayacağını düşündüğü 28 yaşındaki oyuncuyu ilk fırsatta satmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’nin sezon başında kiraladığı Jeremain Lens’in artan performansı Sunderland tarafından yakından takip ediliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Premier Lig temsilcisi, transfer konusunda para kazanmanın yollarını arıyor.



Geçen sezon Dick Advocaat’ın isteği ile Sunderland’e katılan Hollandalı yıldızın sarı-lacivertlilerde kısa sürede başarıya ulaşması pozitif bir gelişme olarak yorumlandı. 2019 yılına kadar Sunderland ile sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yoluna farklı bir takımla devam etmek istediği için Türkiye’de olduğu ve geri dönmeye sıcak bakmadığı aktarıldı.



Devre arası isteği



İngiliz kulübü de özellikle geçen sezon etkisiz bir performans gösteren ve kira süresi sonrası dönse bile verim alamayacağını düşündüğü Lens’i ilk fırsatta satmanın planlarını yapıyor.



Premier Lig’de 17. hafta sonunda 18. sırada bulunan ve küme düşme hattında olan Sunderland’in ekonomik olarak rahatlamak istediği için futbolcu satışına yöneleceği belirtildi. Lens’e geçen yıl 8 milyon pound ödeyen Sunderland’in ayrıca yatırımının karşılığını almak istediği, fırsat bulursa da kârlı duruma geçmenin yollarını aradığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin de şu an tecrübeli futbolcudan memnun olduğu için bu durumu avantaj olarak gören Sunderland’in devre arası transfer döneminde görüşmeler yapmak istediği vurgulandı. Sezon sonunu beklemeden bir an önce planlama yapmak isteyen İngiliz ekibinin, Premier Lig’e özgü Finansal Fair Play kurallarını düşündüğü dile getirildi. Bu nedenle Sunderland’in Lens’in satışından gelecek para ile transfer bütçesinde rahat bir yol izlemek istediği vurgulandı.



Finansal Fair Play sıkıntısı



Sunderland’in Jeremain Lens konusunda aceleci davranmak istemesinin altında Finansal Fair Play kuralları yatıyor. Zira oyuncu satmadan yeni isimleri transfer edemeyecek olan Premier Lig ekibi, bu nedenle Lens’i büyük bir fırsat olarak görüyor.



Ancak bu kurallar UEFA ile alakalı değil. Premier Lig yönetiminin kendi belirlediği finansal kurallar sebebiyle Sunderland zor durumda bulunuyor.



Transferde fazla açılma şansı olmayan ve bütçe denkliğini göstermek zorunda olan Sunerland’in en ufak bir hatada puan silinme cezası alması gündemde.



Zaten küme düşme hattında olan İngiliz takımının böyle bir sıkıntı yaşamaması için finansal bir kaynak bulması gerekiyor. Bunun için de transferde oyuncu satışı en rahat seçenek olarak beliriyor. Şu anki kadrosunu da yetersiz bulan Sunderland’in yeni takviyeler için her şartta bir oyuncu satışına ihtiyacı olduğu öne çıkıyor.