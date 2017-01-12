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Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi !

SÜLEYMAN BELLİ'NİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ !

Reina saldırısı sonrası attığı tweet sonrası soruşturma başlatılan Hakem Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.

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Yılbaşının ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısının ardından sosyal medya hesabından büyük tepki çeken bir paylaşım yayınlayan il hakemi Süleyman Belli'nin lisansı edildi.

İşte TFF'nin resmi sitesinden açıklanan Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararı;

'Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli),'

SÜLEYMAN BELLİ NE DEMİŞTİ ?

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Milliyet
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