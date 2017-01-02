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Süleyman Belli açığa alındı

SÜLEYMAN BELLİ AÇIĞA ALINDI

Türkiye Futbol Federasyonu, yılbaşında gece kulübüne yapılan saldırıyı destekleyici mesaj atan hakemi açığa aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Ortaköy’deki Reina Gece Kulübü’ne düzenlenen saldırı ile ilgili mesaj atan hakem Süleyman Belli hakkında isim vermeden açıklamada bulundu.

Sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların hakemlik linsansını iptal ettirecek karar alınabileceği ifade edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Medyada yer alan ve TFF’ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.

İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir.

BELLİ’NİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM

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AMK Gazetesi
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