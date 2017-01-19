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Suk, beklentileri karşılayamadı

SUK, BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trabzonspor'un Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun Jun Suk, hayal kırıklığı yaşattı.

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Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile  golsüz berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktuğu karşılaşmada da varlık  gösteremeyen Güney Koreli futbolcu, bu sezon eleştirilerin de odağında yer aldı.

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden 750 bin euro bedelle satın  alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan ve yıllık 1 milyon euroya oynayan  Suk, Spor Toto Süper Lig'de golle tanışamadı.
 
Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken  sadece 1 gol attı. Güney Koreli oyuncu tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda  Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor ile oynanan ve  bordo-mavililerin 6-0 kazandığı karşılaşmada kaydetti.
 
İyice gözden düştü

Hyun Jun Suk'a performansı nedeniyle ligde son maçlarda görev vermeyen  teknik direktör Ersun Yanal, kupada Gümüşhanespor ile oynanan maçta N'Doye'un  yokluğunda bu futbolcuya ilk 11'de şans tanıdı.
 
Bordo-mavili takımın 0-0 berabere kalarak tur şansını zora soktuğu  karşılaşmada, 61 dakika oyunda kalan Güney Koreli oyuncu, yine gol yollarında  başarılı olamayarak takıma katkı sağlayamadı.
 
Ligde 6 maçtır forma giyemiyor

Hyun Jun Suk, ligde son 6 maçta forma giyemedi.
 
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa maçında 27 dakika, Gaziantepspor  maçında 23 dakika forma giyen Suk, daha sonra Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor,  Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında doksanar dakika, Akhisar  Belediyespor maçında da 71 dakika görev yaptı.
 
Bu dönemin ardından performansı nedeniyle gözden düşen Suk,  Galatasaray maçında kadroda olmasına karşın süre alamadı. Çaykur Rizespor maçında  son 4 dakika, Beşiktaş maçında da son 2 dakika sahaya alınan Güney Koreli oyuncu,  Antalyaspor karşısında da 12 dakika oynadıktan sonra formaya uzak kaldı.
 
Suk, daha sonra 6 karşılaşmanın 4'ünde yedek kulübesinde otururken  2'sinde kadroda yer almadı.
 
Forvetlerden katkı yok

Trabzonspor, Suk'un yanı sıra diğer forvet oyuncularından da beklediği  verimi alamadı. Senegalli futbolcu Dame N'Doye bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye  Kupası'nda 16 maçta 1141 dakika görev alırken, 3 gol, 2 asist yaptı.
 
Devre arasında kiralık olarak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a  kiralanan Muhammet Demir ise 12 resmi maçta 723 dakika sahada kalırken, tek  golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.
 
Genç oyuncu Ramil Sheidaev de 3 maçta 82 dakika oynarken sadece Ziraat  Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.
 
Karadeniz ekibinin forvet oyuncuları bu sezon ligde 1 gol kaydetti.  Tek gol Galatasaray maçında N'Doye'den geldi.

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