ANA SAYFA
Suarez'e federasyondan şok ceza !

SUAREZ'E FEDERASYONDAN ŞOK CEZA !

2 maç men cezası verilen Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Suarez, Kral Kupası finalinde oynayamayacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, aldığı 2 maç men cezasından dolayı 27 Mayıs'ta Alaves'e karşı oynayacakları İspanya Kral Kupası finalinde forma giyemeyecek.

İspanya Futbol Federasyonunun maç komitesi, Atletico Madrid ile Barcelona takımları arasında oynanan Kral Kupası yarı final rövanşında iki sarı kartın ardından kırmızı kart gören Luis Suarez'e 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

İspanya'da kısa bir süre önce değiştirilen kural gereği, Kral Kupası maçlarında verilen cezalar sadece bu turnuvayı kapsarken, Uruguyalı futbolcu mayıs ayı sonunda Alaves'e karşı oynanacak final karşılaşması ve gelecek sezon Kral Kupası'nın ilk maçında forma giyemeyecek.

Bu arada maç komitesi, Barcelonalı futbolcu Sergio Busquets'in Atletico maçı sırasında gördüğü sarı kartı geçersiz sayma kararı aldı. Futbolcunun zaman kazanmak için değil sahada iki top olmasından dolayı topu sert bir vuruşla oyun alanının dışına attığının belli olduğunu açıklayan komite, hakemin Busquets'e gösterdiği sarı kartı geçersiz kıldı.

AA
80
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Tudor’dan Beşiktaş ve Galatasaray açıklamasıYusuf Namoğlu'ndan video hakem açıklamasıMahmut Uslu'dan olay sözler !
Bu sezon 24 kişi PFDK'lık olduArda'ya gelen ve reddedilen o teklif !20. haftanın hakemleri açıklandı
Cristiano Ronaldo evleniyor !Beşiktaş yastıklarla Karabük'e gittiTaha Akgül yine zirvede
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS