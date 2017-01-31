Stoch'a Slavia kancası

Çek Ligi'nde ikinci sırada bulunan Slavia Prag, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Kanarya'nın kapısını çaldı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Stoch'un maaşının büyük bir bölümünün sarı-lacivertliler tarafından karşılanacağı öğrenildi. Stoch, daha önce de PAOK, Al-Ain ve Bursaspor'a kiralanmıştı.
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