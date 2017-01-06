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Stoch PAOK’a, Rodrigues Galatasaray'a

STOCH PAOK’A, RODRİGUES GALATASARAY'A

Garry Rodrigues'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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PAOK’un Galatasaray’ın istediği Rodrigues’i yerini doldurmadan satmak istemediğini yazan Yunan basını, “PAOK, Stoch’un peşinde” dedi...
 
CİMBOM'un imza aşamasına getirdiği Garry Rodrigues'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yerini doldurmadan satışına onay vermek istemeyen PAOK, gündemine tanıdık bir ismi aldı.
 
KİRALAMAK İSTİYORLAR
Yunan basınına göre PAOK kulübü, daha önce de takımın formasını giyen Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı... Yunan kulübünün Sarı-Lacivertliler'e kiralama teklifinde bulunması bekleniyor. Gazeteler, "Eğer Stoch transferi biterse, PAOK da Garry Rodrigues'i Galatasaray'a verecek" yorumunda bulundu.
 
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