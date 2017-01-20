Steven Gerrard Liverpool'da

Son olarak MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen ve geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayan Steven Gerrard, Liverpool'a antrenör olarak geri döndü.

36 yaşındaki eski oyuncu bundan böyle Liverpool Futbol Akademisi’nde antrenör olarak görev alacak.

Efsane oyuncu, kulübün Kirkby'deki tesislerinde çalışan genç oyuncuların gelişimindeki organizasyonlarda rol üstlenecek. Steven Gerrard, yeni görevinde kulübün eski oyuncularından ve şimdilerde kırmızıların altyapı antrenörlüğünü yapan Alex Inglethorpe'un idaresinde görev yapacak.

Gerrard görevine resmen şubat ayında başlayacak.

Eurosport