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Stephen Curry'den flaş karar !

STEPHEN CURRY'DEN FLAŞ KARAR !

Stephen Curry ABD Milli Takımı'na döneceğini açıkladı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ın ABD'li oyuncusu Stephen Curry, milli takıma döneceğini bildirdi.

Golden State Warriors'ın konuk ettiği Sacramento Kings'i 109-86 yendiği maçın ardından açıklamada bulunan Curry, "Çin'deki 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynamayı planlıyorum." ifadesini kullandı.
 
ABD Milli Takımı ile iki kez Dünya Şampiyonluğu (2010 ve 2014) yaşayan 28 yaşındaki Curry, sakatlığı nedeniyle 2016 Rio Olimpiyatları'nda forma  giymemişti.

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