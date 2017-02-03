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Stadyumun çatısı çöktü, o maç iptal edildi !

STADYUMUN ÇATISI ÇÖKTÜ, O MAÇ İPTAL EDİLDİ !

Deportivo La Coruna ile Real Betis arasında oynanması gereken maç, stadın çatısının çökmesi sonucu ertelendi.

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La Liga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcu  Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna ile Real Betis maçının oynanacağı Riazor Stadı'nın çatısının, aşırı rüzgardan zarar görmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.
 
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

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