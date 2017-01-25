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Spurs'ten art arda 5. galibiyet

SPURS'TEN ART ARDA 5. GALİBİYET

NBA'de Toronto Raptors'ı 108-106 yenen San Antonio Spurs, üst üste 5. galibiyetini aldı.

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NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligde zirve mücadelesi veren San Antonio  Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'dan yoksun çıktığı maçta, Doğu  Konferansı'nın iddialı takımlarından Toronto Raptors'ı deplasmanda 108-106 mağlup  etti.

Arka arkaya 5. galibiyetini alan Spurs'te LaMarcus Aldridge 21 sayı, 7  ribaunt ve kenardan oyuna giren Patty Mills 18 sayı, 3 top çalmayla oynadı.
 
Yenilgi serisi 4 karşılaşmaya çıkan Raptors'ta Kyle Lowry 30, Terrence  Ross ise 21 sayı kaydetti.
 
Ersan'dan Clippers potasına 10 sayı

Philadelphia 76ers, Joel Embiid ve Jahlil Okafor'un sakatlıkları  yüzünden forma giyemediği Los Angeles Clippers maçını, 121-110 kazandı.
 
Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 blok  üreten Nerlens Noel, 16 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Dario Saric ve 18 sayı  atan Richaun Holmes taşıdı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise maçı 10 sayı ve  5 ribauntla tamamladı.
 
Sakatlığı sebebiyle 18 Aralık'tan bu yana sahalardan uzak kalan  Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, 12 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistle  "double double" yaptı.
 
Clippers'ta Jamal Crawford'ın 27, J.J. Redick'in 22 ve Austin  Rivers'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. DeAndre Jordan da 10  sayı ve 20 ribauntluk katkıda bulundu.
 
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
Orlando Magic-Chicago Bulls: 92-100
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 121-110
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 106-108
Washington Wizards-Boston Celtics: 123-108
Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-93
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 111-112

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