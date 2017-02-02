Spor dünyasından Trump’a tepki !

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarına tepki gösterenlerin arasına spor dünyasının önemli isimleri de katıldı. NBA takımlarından Detroit Pistons'ın koçu Stan Van Gundy, en sert çıkışı yaparak “İnsanları dinleriyle yargılayıp, Müslümanları dışarıda mı tutacağız? Hitler'in Yahudileri kaydettirme günlerine geri dönüyoruz. Gittiğimiz istikamet bu!” ifadesini kullandı. Güney Sudan asıllı Los Angeles Lakers'ın tecrübeli oyuncusu Luol Deng “Mülteciler toplumun üretken üyeleridir” dedi.

Toronto Raptors'ın Nijeryalı başkanı Masai Ujiri, “Anlayamıyorum ve kafam karışıyor. Ben dünyada fırsatların ne kadar önemli olduğunun canlı bir örneğiyim” dedi. NBA'in şampiyon koçları, San Antonio Spurs'ün hocası Gregg Popovich ve Golden State Warriors'ın hocası Steve Kerr de Trump'ın yasaklarına tepki gösterdi. ABD Futbol Federasyonu'nun Hint kökenli başkanı Sunil Gulati, farklı ırk ve dinlerden gençlere verdiği Şükran Günü yemeğinin fotoğrafını paylaşarak tepkisini dile getirdi.

İRAN KORKUSU

ABD Milli Olimpiyat Komitesi, yaşanan krizin ardından sporcuların ve organizasyonların akıbetini sordu. “Uluslararası organizasyonlara katılacak sporcular ile ilgili sıkıntı olmadığı” yanıtı alındı. Bu yıl İran'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak ABD takımının durumu soru işareti.