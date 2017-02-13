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Soyunma odasına ağladı !

SOYUNMA ODASINA AĞLADI !

Eren Derdiyok son dakikada kaçırdığı golün ardından göz yaşlarını tutamadı.

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Dün akşam Kayserispor maçında 90. dakikada kaçırdığı golle saç baş yolduran Eren Derdiyok soyunma odasında göz yaşlarını tutamadı.

Kayseri karşılaşması hem G.Saray hem de Eren Derdiyok için çok şanssız bir 90 dakikaydı. Eren kafayla gol atıp takımını beraberlik için umutlandırsa da 90+4’te kaçırdığı pozisyonla maçın kaderini belirledi. Linnes’in soldan ceza alanına kestiği topta müsait durumda topla buluşan Eren çok kötü vurup takımını golden etti.

Büyük üzüntü yaşayan Eren’in gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

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