Sow şampiyonluğa inanıyor

Ligde şok Kayseri yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı yenip, çeyrek final biletini alarak biraz olsun kara bulutları dağıttı. Sarı-lacivertliler, kupa moraliyle ligde yarın Bursa deplasmanında beyaz bir sayfa açmak istiyor. Bu kritik maçta sarı-lacivertliler'in en önemli kozu olacak Senegalli yıldızı Moussa Sow da şampiyonluk inancını ortaya koydu.



'BURSA'DA ÇIKIŞ ZAMANI'

F.Bahçe'nin kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki golcü, "Bizim takımımız bence kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımı. 3 puanlı sistemde aradaki farkların kapanacağını düşünüyorum. Biz şampiyonluğun hâlâ en büyük adaylarından biriyiz. Bursa maçıyla birlikte çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum" diye rakiplerine mesaj verdi.



Beşiktaş'a 2012'de röveşatadan gol atan Sow, kupa derbisinde yine gol atmayı çok istediğini ancak direğe takıldığını da ayrıca sözlerine ekledi.



'HEM ÜZÜLDÜM HEM SEVİNDİM'

Sow, Senegal'le Afrika Kupası'nda çeyrek finalde Kamerun'a penaltılarla elenmeleri sonrası iki farklı duyguyu yaşadığını söyledi. 30 yaşındaki yıldız, "Esasında kupaya gidecek takımımız vardı ama olmadı. Elendiğimiz zaman hem üzüldüm hem de takımıma döndüğüm için sevindim" dedi. F.Bahçeli golcü, Afrika Kupası'nda 3 turnuva üst üste oynayan tek Senegalli futbolcu olarak tarihe geçtiğini de ayrıca hatırlattı.