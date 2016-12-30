Sow: ''Beni taklit etti''

Jose Fernandao’nun Menemen Belediyespor maçında attığı röveşata golüne Moussa Sow’dan esprili bir karşılık geldi. Senegalli yıldız, takım arkadaşına şaka ile takılarak, Twitter hesabı üzerinden, ‘Fernandao beni taklit etti, süper gol’ mesajını yazdı ve tebrikte bulundu.

‘Forvet aramıyoruz’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sahanın yıldızı Jose Fernandao’ya övgülerde bulundu. Advocaat, “Fernandao iyi bir form yakaladı, şu an Fenerbahçe’nin futbolcusu. Spekülasyonlar olur. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz” dedi. Güzel bir maç olduğunu ekleyen Hollandalı hoca, “6 gol attık. Zorlu şartlarda oynadık. İlk yarıyı böyle kapattığımız için mutluyuz” diye konuştu.