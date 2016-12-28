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Sosyal medya bu kadını konuşuyor !

SOSYAL MEDYA BU KADINI KONUŞUYOR !

Dünya 23 yaşındaki ‘androjen model' ve insan hakları savunucusu Stefania Ferrario'yu konuşuyor.

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Zayıf model akımı çoktan bitti. Dünya şimdi, 23 yaşındaki ‘androjen model’ ve insan hakları savunucusu Stefania Ferrario’yu konuşuyor.  Androjen; androjin’den farklı olarak testosteron gibi erkeksi karakterlerin oluşumunda etkisi olan hormonların tümüne verilen addır. “Andro(erkek)” ve “Gyne (kadın)” kelimelerinin birleşmesinden çıkmış bir kelime. ‘Dropp the Plus’ hareketinin öncülerinden biri olan genç model, ‘Kiloya kafayı bu kadar takmayın, önemli olan iyi göründüğünüz’ diyor. 

Kısacık sarı saçları, kusursuz yüzü ve kıvrımlı hatlarıyla sosyal medyayı da peşinden sürükleyen Ferrario’nun Instagram profili de kısa zaman içinde 500 bin takipçiye yaklaştı. İşte, kıvrımlı modeller dünyasının asi kızı Stefania…

AMK Gazetesi
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