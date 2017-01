''Sosa'yla bir başka oynuyorduk''

ATIBA Hutchinson, Beşiktaş için sadece bir ön libero değil. 33 yaşındaki oyuncu için takımın yükünü taşıyan kilit taşı ya da Kartal’ın bel kemiği gibi benzetmeler yapmak yanlış olmaz.

ŞENOL Güneş’in değişilmezi olan tecrübeli futbolcu ile sohbet ettik ve sorularımıza samimi yanıtlar aldık. Takımı, geçen sezon



ile kıyaslamasını istediğimiz Atiba, “Bence takım kimyasını koruduk. Atmosferimiz de güzel. Sezonun ilk yarısına baktığımızda ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardık. Bazı karşılaşmalarda istediğimiz oyunları oynayamadık ama genel performansı iyiydi. İlk yarının son bölümüne kadar da herhangi bir mağlubiyet almadan devam ettik.



‘CİDDİ BİR DÜŞÜŞ YOK’



TABİİ ki geliştirebileceğimiz noktalar var. Zaten bu kampta da bunu yapmaya çalışıyoruz. Takım iletişimi genel olarak iyi ama bunu daha yukarı taşıyabiliriz. Ben bu noktada takımın iyi çalıştığını ve başarılı olduğunu düşünüyorum” dedi.



KANADALI yıldız, takımın ve kendisinin istatistiklerinde yaşanan düşüşün sebeplerine ilişkin ise “Bir düşüş olabilir ama bu beni endişelendirmiyor. Belki şu etkilemiş olabilir; Sosa, gerçekten çok zeki bir oyuncuydu. Doğru alanlarda top almayı, rakibin hatları arasına girmeyi bilen bir oyuncuydu. Onunla beraber çok daha farklı oynuyorduk.



Onun etkisi benim yüzdelerimi de yukarılara taşımıştı. Belki bu sezon o olmadığından dolayı pas yüzdem düşmüş olabilir. Ama ben çok ciddi bir düşüş olduğunu düşünmüyorum” değerlendirmesini yaptı.



‘TAKIMIMIZ gerçekten çok gelişti’



33 yaşındaki yıldız, artık kariyerinin sonuna doğru geldiğini ifade ederken “Buna rağmen kendimi zinde hissediyorum. Yavaş yavaş futbolculuk sonrasında neler yapacağımı da planlıyorum. Her antrenmanın, her maçın hakkını vermeye çalışıyorum.



BURAYA geldiğim günden bu yana geçen sürece bakıyorum, takım gerçekten çok gelişti. Bunun bir parçası olmak gurur verici” diye konuştu.



‘Sahada tartışmadan oynayamayız’



ATIBA, bazı maçlarda Quaresma ve Oğuzhan ile yaşadığı tartışmaların nedenini şöyle açıkladı:



“BUNLAR tamamen oyunla ilgili konuşmalar. Benim için her oyuncu aynıdır. Bunu takım arkadaşlarım da biliyor. Bütün takım arkadaşlarımla iyi ilişkilerim var. Onların bana, ben de onlara büyük saygı duyuyorum. Saha içinde bu tip iletişimler kurmamız oyunun bir parçası. Zaten bu konuşmalar olmadan oynamanız mümkün değil.”



‘Babel ve Mitrovic bize katkı yapacak’



DEVRE arasında gelen Babel ve Mitrovic’le ilgili izlenimlerini anlatan Atiba, “Babel’i zaten çok iyi tanıyorum. Çok kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oyunu değiştirebilen, fark yaratan bir oyuncu.



MITROVIC daha önceden tanıdığım bir futbolcu değil ama özgüveninin yüksek, zeki ve takım içi iletişime kolay uyum sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu gördüm. Bence ikisi de takıma büyük katkı sağlayacaklar” dedi.



