''Sosa ve Milan'la anlaşmaya vardık...''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sosa ve kulübü Milan'la anlaştıklarını fakat oyuncunun kendini orada göstermek istediğini ifade etti. Yıldırım Quaresma'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini avukatı aracılığı ile ilettiğini söyledi.

Yıldırım'ın sözleri şöyle;



Sosa teklife mutlu olduğunu söyledi. Kendisi ve kulübüyle anlaştık fakat Milan'da kendini göstermek istediğini, kulübüyle devam etmek istediğini söyledi. Eşi terörden korkuyor, gelmek istemedi konusu yanlış. Menajeri bize iletti: 'Biz ayrıldığımız kulüple ilişkilerimiz iyi olmadığı için bu şekilde bir açıklama yapıyorlar' Ailesiyle ilgili de herhangi bir sorun yok.



QUARESMA GELMEK İSTEDİ



Beşiktaş ile Trabzon arasında yapılan anlaşma nedir kamuoyuna anlatsınlar. İki taraf da SPK'ya bağlı. 'Siz ne anlaşma yaptınız' diyen soran yok. Quaresma'nın avukatı aradı bizim menajerle görüştü. 'Transfer olmak istiyorum' dedi. Beşiktaş kulübünde başka oyuncular da var, gelmek isteyen. Çocuklara yazık olur, açıklamam.